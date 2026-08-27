School Holiday: 28 अगस्त रक्षाबंधन को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, जान लें किन राज्यों में नहीं है छुट्टी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन त्योहार के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में बच्चों के साथ ही उनके माता-पिता के लिए जानना बेहद जरूरी है कि कहां पर विद्यालयों में पढ़ाई होगी और कहां अवकाश रहेगा।

उत्तर भारत के कई राज्यों में रहेंगी छुट्टियां आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार उत्तर भारत के राज्यों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ ही बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में भी स्कूलों में अवकाश रहेगा।

किन राज्यों में नहीं रहेगी छुट्टी दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में रक्षाबंधन त्योहार को ज्यादा नहीं मनाया जाता है, इसके चलते राज्य सरकार द्वारा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिन पर कोई भी ऑफिशियल छुट्टी नहीं रहती है।

सभी छात्र और उनके माता पिता ध्यान रखें कि स्कूलों की छुट्टी संबंधित राज्य के आदेश और स्कूल के अपने अकादमिक कैलेंडर पर निर्भर करती है। इसलिए वे अपने स्कूल से संपर्क करके भी ऑफिशियल जानकारी हासिल कर सकते हैं।