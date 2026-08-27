School Holiday: 28 अगस्त रक्षाबंधन को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, जान लें किन राज्यों में नहीं है छुट्टी
रक्षाबंधन के त्योहार और कई जगह बारिश के अलर्ट के चलते कल यानी 28 अगस्त 2026 को कई राज्यों/ जिलों में अवकाश रहेगा।
HighLights
कई राज्यों में कल बंद रहेंगे स्कूल।
28 अगस्त को मनाया जा रहा है रक्षाबंधन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन त्योहार के चलते कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में बच्चों के साथ ही उनके माता-पिता के लिए जानना बेहद जरूरी है कि कहां पर विद्यालयों में पढ़ाई होगी और कहां अवकाश रहेगा।
उत्तर भारत के कई राज्यों में रहेंगी छुट्टियां
आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार उत्तर भारत के राज्यों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ ही बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में भी स्कूलों में अवकाश रहेगा।
किन राज्यों में नहीं रहेगी छुट्टी
दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में रक्षाबंधन त्योहार को ज्यादा नहीं मनाया जाता है, इसके चलते राज्य सरकार द्वारा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिन पर कोई भी ऑफिशियल छुट्टी नहीं रहती है।
सभी छात्र और उनके माता पिता ध्यान रखें कि स्कूलों की छुट्टी संबंधित राज्य के आदेश और स्कूल के अपने अकादमिक कैलेंडर पर निर्भर करती है। इसलिए वे अपने स्कूल से संपर्क करके भी ऑफिशियल जानकारी हासिल कर सकते हैं।
छुट्टी वाले राज्यों की सूची
- राजस्थान: स्कूल बंद रहेंगे
- उत्तर प्रदेश: अवकाश रहेगा
- हरियाणा: स्कूल बंद रहेंगे
- हिमाचल प्रदेश: स्कूलों बंद
- उत्तराखंड: विद्यालयों की छुट्टी
- बिहार: स्कूलों में छुट्टी
- हिमाचल प्रदेश: स्कूल बंद
- महाराष्ट्र: स्कूलों में अवकाश
- गुजरात- स्कूल बंद
बारिश के चलते भी कहीं-कहीं हो रही हैं छुट्टियां
आपको बता दें कि इस समय कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में इसके चलते भी जिला प्रशासन छुट्टियों का आदेश दे सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह से जिला प्रशासन के ऊपर होता है। IMD की ओर से कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई जा रही है।
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