SBI Admit Card 2026: असिस्टेंट मैनेजर लॉ और डिप्टी मैनेजर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
एसबीआई की ओर से असिस्टेंट मैनेजर लॉ और डिप्टी मैनेजर लॉ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउ ...और पढ़ें
HighLights
एसबीआई ने जारी किया एडमिट कार्ड।
कुल 49 उम्मीदवारों का होगा चयन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की ओर से असिस्टेंट मैनेजर लॉ और डिप्टी मैनेजर लॉ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
असिस्टेंट मैनेजर लॉ और डिप्टी मैनेजर लॉ परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद SBI Assistant Manager Law and Deputy Manager Law Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करें।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
लिखित परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 23 अगस्त, 2026 को किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अग्रेंजी और प्रोफेशनल ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। बता दें, प्रोफेशनल ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी है। इस परीक्षा के जरिये कुल 49 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें 20 पद सिस्टेंट मैनेजर लॉ और 29 पद डिप्टी मैनेजर लॉ के लिए आरक्षित किए गए हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि एवं समय आदि की जांच अच्छे से कर लें। इसके अलावा, परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड एवं आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं
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