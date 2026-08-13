SBI Admit Card 2026: असिस्टेंट मैनेजर लॉ और डिप्टी मैनेजर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की ओर से असिस्टेंट मैनेजर लॉ और डिप्टी मैनेजर लॉ परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड असिस्टेंट मैनेजर लॉ और डिप्टी मैनेजर लॉ परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।