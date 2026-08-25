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SBI Apprentice Result 2026: एसबीआई अप्रेंटिसशिप परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Tue, 25 Aug 2026 02:29 PM (IST)

एसबीआई की ओर से अप्रेंटिसशिप परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार प्रोफिशिएंसी टेस्ट और लोकल लैंग्वज टेस्ट में होंगे शामिल।

SBI Apprentice Result 2026: यहां चेक करें पूरी जानकारी।

SBI Apprentice Result 2026: यहां चेक करें पूरी जानकारी।

HighLights

  1. एसबीआई ने जारी किया रिजल्ट।

  2. ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें पीडीएफ।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अप्रेंटिसशिप परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार अप्रेंटिस लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट

अप्रेंटिसशिप परीक्षा का रिजल्ट उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद SBI Apprentice Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  5. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट का आयोजन

जो उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन उम्मीदवारो को जल्द ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में अभ्यर्थियों ने जिस भी राज्य के लिए आवेदन किया था। अभ्यर्थी उस राज्य की भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए। 

कितमा मिलेगा स्टाइपेंड

इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15,000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने रोल नंबर की जांच ध्यान से कर लें। साथ ही अगले चरण की परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। 

 

 

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