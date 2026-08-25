SBI Apprentice Result 2026: एसबीआई अप्रेंटिसशिप परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट का आयोजन

जो उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन उम्मीदवारो को जल्द ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में अभ्यर्थियों ने जिस भी राज्य के लिए आवेदन किया था। अभ्यर्थी उस राज्य की भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए।