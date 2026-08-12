RSSB: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित, जानें सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड कब होंगे जारी
राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 22 एवं 23 अगस्त को करवाया जायेगा। सिटी स्लिप 14 एवं एडमिट कार्ड 19 अगस्त को जारी होंगे। ...और पढ़ें
HighLights
राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए परीक्षा तिथि घोषित।
3951 रिक्त पदों के लिए आयोजित होगा एग्जाम।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने (RSSB) की ओर से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 22 एवं 23 अगस्त 2026 को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।
दोनों ही दिन दो शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा
आरएसएसबी द्वारा दोनों ही दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक रहेगी वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 से लेकर 5 बजे तक रहेगी।
सिटी स्लिप 14 अगस्त को हो जाएगी जारी
आरएसएसबी द्वारा इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी के लिए इंटीमेशन स्लिप 14 अगस्त 2026 को डाउनलोड के लिए जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी SSO ID से इसे डाउनलोड करके परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड इस डेट को होंगे उपलब्ध
आवेदनकर्ताओं के लिए एडमिट कार्ड 19 अगस्त को SSO ID के साथ ही पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। ध्यान रखें कि सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एडमिट कार्ड के साथ वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर लेकर जाएं।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- सबसे पहले यूआरएल recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर Click on Get Admit Card Option पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद Click on Get Admit Card Option of Recruitment to download the admit card पर जाना होगा।
- अब Application number और डेट ऑफ जन्मतिथि (DOB) दर्ज करना होगा।
- इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से 3951 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 322 पद और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 3629 पद आरक्षित हैं।