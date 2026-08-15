RSSB Lab Assistant Result 2026: राजस्थान लैब असिस्टेंट और फॉरेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित, इन 5 तरीकों से करें रिजल्ट चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लैब असिस्टेंट और फॉरेस्टर भर्ती परीक्षा रिजल्ट का एलान कर दिया है। लैब असिस्टेंट की परीक्षा कुल 804 पदों की भर्ती और फॉरेस्टर की परीक्षा कुल 259 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान के निर्धारित एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई गई थी। जो उम्मीदवार असिस्टेंट या फॉरेस्टर की परीक्षा में शामिल हुए थे। वे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इन स्टेप्स से करें डाउनलोड लैब असिस्टेंट और फॉरेस्टर परिणामों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।