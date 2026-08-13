RSSB JTA Final Result 2026: राजस्थान जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से करें पीडीएफ डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 18 मई, 2025 को JTA की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। वे RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके जेटीए परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

जेटीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर Result Section पर क्लिक करें। इसके बाद RSSB Junior Technical Assistant JTA Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। कितने पदों पर होगी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए कुल 2,200 पदों पर भर्ती निकली थी। जिसमें अनारक्षित कैटेगरी के लिए कुल 2,021 पद और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 179 पद आरक्षित किए गए थे। बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट के मुताबिक कुल 51 उम्मीदवार इस परीक्षा में क्वालिफाइ हुए हैं।

रिजल्ट में करें इनकी जांच राजस्थान जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभिभावक का नाम, परीक्षा में प्राप्त अंक और कैटेगरी संबंधित सभी जानकारी की जांच ध्यान से कर लें।