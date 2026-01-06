Language
    RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान में होने वाली कई भर्ती परीक्षाओं के लिए डेट्स घोषित, वैकेंसी वाइज चेक करें पूरा शेड्यूल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:17 PM (IST)

    राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं के लिए डेट्स की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी भर्ती के अनुसार पूरा शेड्यूल इस पेज से चेक ...और पढ़ें

    RSSB Exam Calendar 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य भर्तियों के लिए एग्जाम डेट्स का एलान कर दिया है। एग्जाम कैलेंडर ऑनलाइन माध्यम से PDF फॉर्मेट में RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी आरएसएसबी भर्ती की तैयारियों में लगे हैं वे एग्जाम डेट्स को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को तेज कर सकते हैं।

    आरएसएसबी एग्जाम कैलेंडर

    अभ्यर्थी नीचे टेबल से भर्ती परीक्षा का नाम व उसकी एग्जाम डेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एग्जाम कैलेंडर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

    भर्ती का नाम परीक्षा की तिथि
    कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 18 अप्रैल 2026 
    प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल) 2026 09 मई 2026 
    प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान) 2026 10 मई 2026
    पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 18 जून 2026
    वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून 2026

    RSSB Exam Calendar 2026 Link 
    आरएसएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी नवीनतम व अपडेटेड सूचना के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

    जल्द शुरू होने वाले हैं नई भर्ती के लिए आवेदन

    आरएसएसबी की ओर से फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और सर्वेयर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 785 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से वनपाल के लिए 259 पद, वनरक्षक के लिए 483 पद और सर्वेयर के लिए 43 पद आरक्षित हैं।

    भर्ती के लिए पात्रता

    वनपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का सीनियर सेकेंडरी (10+2) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो।
    वनरक्षक पदों के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है।
    सर्वेयर पदों के लिए 12th उत्तीर्ण होने के साथ सिविल सर्वे में आईटीआई सर्टिफिकेट या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा न हो। उम्मीदवार को राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान व देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है।

