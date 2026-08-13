RSSB Ayush Officer Final Result 2026: राजस्थान आयुष ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयुष ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 26 दिसंबर, 2025 को लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे और फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने रोल नंबर, नाम, अभिभावक के नाम आदि की जांच कर सकते हैं।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट आयुष ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Result Section पर क्लिक करें। इसके बाद RSSB Ayush Officer Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। RSSB Ayush Officer Final Result 2026 Direct Link