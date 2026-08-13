RSSB Ayush Officer Final Result 2026: राजस्थान आयुष ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड
राजस्थान आयुष ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर, 2025 को किया गया था। ...और पढ़ें
HighLights
आरएसएसबी ने जारी किया फाइनल रिजल्ट।
पीडीएफ फॉर्मेट में करें रिजल्ट डाउलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयुष ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 26 दिसंबर, 2025 को लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे और फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने रोल नंबर, नाम, अभिभावक के नाम आदि की जांच कर सकते हैं।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट
आयुष ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर Result Section पर क्लिक करें।
- इसके बाद RSSB Ayush Officer Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
आयुष ऑफिसर लिखित परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 26 दिसंबर, 2026 को किया गया था। परीक्षा समाप्ती के पश्चात 28 जनवरी, 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को दो से तीन दिनों का समय दिया गया था। इसके बाद परिणामों की घोषणा 10 अप्रैल, 2026 और फाइनल आंसर-की 25 अप्रैल, 2026 को जारी की गई थी। बता दें, इस परीक्षा के जरिये कुल 1522 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें 1327 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए और 195 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं।