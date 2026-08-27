RRC ECOR Apprentice 2026: अप्रेंटिसशिप के 1599 पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां देखें पात्रता और आवेदन सहित अन्य डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार रेलवे में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर RRC ECOR Apprentice के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 1599 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

पद संबंधित विविरण रेलवे में अप्रेंटिस के कुल 1599 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कुल 633 पद, ओबीसी के लिए कुल 435 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 164 पद, एससी के लिए कुल 251 पद और एसटी के लिए कुल 116 पद आरक्षित किए गए हैं।