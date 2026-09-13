RRB Section Controller Syllabus 2026: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का पूरा सिलेबस, एग्जाम 12-13 अक्टूबर को होगा आयोजित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती (RRB Section Controller Recruitment 2026) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का आयोजन 12 एवं 13 अक्टूबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा में अब कुछ दिनों का समय बचा है ऐसे में सभी अभ्यर्थी अपनी एग्जाम तैयारियों को और भी तेज कर दें ताकी आसानी से सीबीटी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाएं।

Railway Section Controller Syllabus 2026: सिलेबस को ध्यान में रखकर करें तैयारी परीक्षा के अंतिम दिनों जरूरी है कि सभी छात्र सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियां करें। इससे आप कम समय में टॉपिक वाइज तैयारी कर सकेंगे और फालतू के टॉपिक्स में समय बरबाद नहीं होगा। आपकी सहूलियत के लिए पूरा सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न यहां दिया जा रहा है।

RRB Section Controller Exam Pattern: एग्जाम पैटर्न रेलवे सेक्शन कंट्रोलर सीबीटी एग्जाम में उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जायेगा वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। पेपर में एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी विषय से 60, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 और मेन्टल रीजनिंग से 20 सवाल होंगे।

RRB Section Controller Syllabus in Hindi: विषय के अनुसार पूरा सिलेबस हिंदी में रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती का विषय एवं टॉपिक के अनुसार पूरा सिलेबस हिंदी में निम्नलिखित है- 1: Analytical and Mathematical Capability/ विश्लेषणात्मक और गणितीय क्षमता a. गणित

संख्या प्रणाली, अनुपात और समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि और छूट, समय, गति, दूरी, शक्ति और कार्य, बीजगणित, रैखिक समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, LCM, HCF, ज्यामिति, क्षेत्रफल और आयतन, प्रायिकता और सांख्यिकी (दोनों केवल बेसिक स्तर के)।

b. डेटा विश्लेषण और व्याख्या

मल्टी-सोर्स डेटा विश्लेषण - टेक्स्ट, टेबल वाले डेटा और ग्राफ के जरिए दिखाए गए डेटा (चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, सांख्यिकीय वक्र वितरण, वेन आरेख) से जांच, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। डेटा की पर्याप्तता, डेटा का प्रबंधन।