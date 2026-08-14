RRB Section Controller Vacancy 2026: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी में सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक RRB Section Controller Vacancy 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 अगस्त और फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों के 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक का समय दिया जाएगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 119 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कुल 50 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 09 पद, ओबीसी के लिए कुल 29 पद, एससी के लिए कुल 19 पद और एसटी के लिए कुल 12 पद आरक्षित किए गए हैं।

कितना मिलेगा वेतनमान इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 20 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता सेक्शन कंट्रोलर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। लिखति परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।