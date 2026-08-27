RRB NTPC CBT 2 Result 2026 OUT: एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी CBAT/CBTST में होंगे शामिल

जो उम्मीदवार एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी-2 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन्हें बोर्ड की ओर से CBAT/CBTST परीक्षा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बोर्ड की ओर से CBAT/CBTST सितंबर, 2026 में आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CBAT/CBTST तिथि की जानकारी हासिल करने के लिए नियमित रूप से आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके साथ ही जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे। उन्हें दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार CBAT/CBTST परीक्षा से 10 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।