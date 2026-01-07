RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए जारी की एग्जाम डेट, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने RRB JE 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथियों से संबंधित पूर्ण जानकारी देख सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के कुल 2585 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इस दिन से शुरू होगी परीक्षा आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 19 और 20 फरवरी और 03 मार्च, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। सीबीटी-1 परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान विषय से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा एक घंटे तीस मिनट के लिे आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

इतने पदों पर होगी भर्ती आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2585 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 1096 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 246 पद, ओबीसी के लिए कुल 620 पद, एससी के लिए कुल 411 पद और एसटी के लिए कुल 212 पद आरक्षित किए गए हैं।