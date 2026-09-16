RPSC SI PET Result 2026 OUT: राजस्थान एसआई प्लाटून कमांडर पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 4019 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर शारीरिक दक्षता PET परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार RPSC SI/Platoon Commander PET परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर RPSC SI/Platoon Commander PET Result 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। पीईटी परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।