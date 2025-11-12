Language
    RPSC: एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उपनिदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2024 की विचारित सूची जारी, इस डेट तक RAS DAF भरने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:51 AM (IST)

    आरपीएससी की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सब्मिट करने के लिए 12 से 13 नवंबर का मौका दिया गया है। इसके अलावा आरपीएससी की ओर से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उपनिदेशक प्रतियोगी परीक्षा की विचारित सूची जारी की गई है।

    RPSC RAS DAF फॉर्म भरने का अंतिम मौका।

    एजुकेशन डेस्क, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उपनिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2024 के पदों के लिए विचारित सूची जारी कर दी गई है। सूची में 156 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    आयोग सचिव ने दी ये डिटेल

    आयोग सचिव ने बताया कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

    उक्त परीक्षा की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने जरूरी होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 15 से 21 नवंबर 2025 (रात्रि 11.59) तक खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

    20 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित

    उक्त परिणाम के अंतर्गत आयोग द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 20 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर पृथक से आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं।

    आरपीएससी: आरएएस भर्ती 2024 ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सब्मिट करने का अंतिम मौका

    राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2024 के अन्तर्गत मुख्य परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सब्मिट करने का अंतिम अवसर दिया गया है।

    आयोग सचिव ने बताया कि 8 अक्टूबर 2025 को जारी परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जाने के लिए पूर्व में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक अवसर प्रदान किया गया था। उक्त देय अवसर के तहत ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर 12 से 13 नवंबर 2025 तक प्रदान किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम नहीं भरा है, ऐसे अभ्यर्थी समयान्तर्गत ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरना सुनिश्चित कर लेवें, इसके पश्चात ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के लिए अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

