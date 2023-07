RPSC RO and EO Model Answer Key 2022: राजस्थान रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती परीक्षा की आंसर-की रिलीज, करें डाउनलोड

RPSC RO EO Model Answer Key 2022उत्तरकुंजी डाउनलोड करने के बाद अगर किसी उम्मीदवारों को लगता है कि उनके प्रश्न की जांच ठीक नहीं हुई है तो वे इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को 19 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक का मौका दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये देना होगा। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

RPSC RO And EO Model exam 2022: रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती परीक्षा की आंसर-की रिलीज

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। RPSC RO And EO Model exam 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission, RPSC) ने रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकेंड (Revenue officer Gr.II) भर्ती परीक्षा के लिए आंसर-की रिलीज कर दी है। आरपीएससी ने रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकेंड भर्ती परीक्षा के साथ-साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फिफ्थ Executive Officer Gr.IV ( local self Govt. Dept.) भर्ती परीक्षा की आंसर-की भी रिलीज की है। यह दोनों उत्तरकुंजी आधिकारिक वेबसाइट्स rpsc.rajasthan.gov.in पर रिलीज कराई गई है। एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC RO And EO Model exam 2022: इस तारीख तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति उत्तरकुंजी डाउनलोड करने के बाद अगर किसी उम्मीदवारों को लगता है कि उनके प्रश्न की जांच ठीक नहीं हुई है तो वे इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को 19 जुलाई, 2023 से 21 जुलाई, 2023 तक का मौका दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये देना होगा। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फाॅलो करके उत्तरकुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, अभ्यर्थी चाहें तो नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आंसर देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पढ़ें आधिकारिक सूचना RPSC RO and EO exam 2022 model answer key: राजस्थान रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स राजस्थान रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद, होमपेज पर मॉडल उत्तर कुंजी लिंक पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर एक पीडीएफ प्रदर्शित होगी। इसके बाद, मॉडल उत्तर कुंजी जांचें। अब भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट ले लें।

Edited By: Nandini Dubey