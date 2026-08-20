RPSC Police Final Result 2026: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के लिए चयनित किए गए थे। वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RPSC Police SI Telecom Final Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। नतीजों की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट पीडीएफ आरपीएससी की ओर से राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पीईटी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइटrpsc.rajasthan.gov.inपर जाकर विजिट करें। वेबसाइट क होमपेज पर News and Events Section सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद RPSC Rajasthan Police SI Telecom PET Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

