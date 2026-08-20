RPSC Police Final Result 2026: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link
आरपीएससी की ओर से राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
फाइनल रिजल्ट जारी।
पीडीएफ फॉर्मेट में जारी हुआ रिजल्ट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के लिए चयनित किए गए थे। वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RPSC Police SI Telecom Final Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। नतीजों की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें रिजल्ट पीडीएफ
आरपीएससी की ओर से राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- पीईटी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइटrpsc.rajasthan.gov.inपर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट क होमपेज पर News and Events Section सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद RPSC Rajasthan Police SI Telecom PET Final Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
RPSC Police SI Telecom PET Final Result 2026 Direct Link
इस डेट पर हुई थी परीक्षा
आरपीएससी की ओर से पुलिस एसआई टेलीकॉम लिखित परीक्षा का आयोजन 09 नंवबर, 2025 को किया गया था। परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा की घोषणा 11 फरवरी के दिन की गई थी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। उनके लिए पीईटी परीक्षा का आयोजन 09 से 11 अप्रैल, 2026 के बीच किया गया था। पीईटी परीक्षा का रिजल्ट 20 मई को जारी किया गया था। इसके साथ ही 03 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच साक्षात्कार का आयोजन किया गया था।
रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर की जांच ध्यान से कर लें।
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