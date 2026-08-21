RPSC: स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा में 40 प्रतिशत की बाध्यता जल्द खत्म, यहां देखें पूरी अपटेड
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन पेपर में न्यूनतम 40% अंक की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया है। अब जीके और विषय के अंकों को मिलाकर कुल 40% का एग्रीगेट निकाला जाएगा।
HighLights
RPSC ने 40% GK अंक अनिवार्यता खत्म करने का फैसला किया।
यह बदलाव भविष्य की भर्तियों में रिक्त पद कम करेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से आयोजित स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल आरपीएससी की ओर से स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से पहले सामान्य अध्ययन में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता को जल्द ही खत्म किया जाएगा। आयोग के मुताबिक अब संबंधित विषयों के साथ जीके विषय के नंबर जोड़कर 40 प्रतिशत का एग्रीगेट निकाला जाएगा।
जीके में 40 प्रतिशत की बाध्यता होगी खत्म
इससे पहले होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थी जीके विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत की अनिवार्यता को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जिसके कारण परीक्षा आयोजित होने के बावजूद भी भर्ती खाली जा रही थी। नियम के मुताबिक प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे में आरपीएससी ने देशभर के विशेषज्ञ से चर्चा के बाद इसका मसौदा सरकार को भेजा है। भविष्य में आने वाली भर्तियों के लिए नियमों में जल्द ही बदलाव किया जाएगा।
परीक्षा होने के बाद भी सफलता दर कम
आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों की सफलता दर बेहद ही कम है। इस बार स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान के कुल 645 पदों के लिए केवल 67 उम्मीदवार ही परीक्षा में सफल हुए। इसमें 578 पद खाली रह गए। इसके अलावा, वाणिज्य के कुल 600 पदों में कुल 323 उम्मीदवार सफल, फिजिक्स के लिए 136 पदों में से 24 और फिजिकल एजुकेशन के लिए 113 पदों में से 81 उम्मीदवार ही चयनित किए गए। बता दें, सभी विषयों के लिए तकरीबन 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।