RPSC: स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा में 40 प्रतिशत की बाध्यता जल्द खत्म, यहां देखें पूरी अपटेड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से आयोजित स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल आरपीएससी की ओर से स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से पहले सामान्य अध्ययन में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता को जल्द ही खत्म किया जाएगा। आयोग के मुताबिक अब संबंधित विषयों के साथ जीके विषय के नंबर जोड़कर 40 प्रतिशत का एग्रीगेट निकाला जाएगा।

जीके में 40 प्रतिशत की बाध्यता होगी खत्म इससे पहले होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थी जीके विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत की अनिवार्यता को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जिसके कारण परीक्षा आयोजित होने के बावजूद भी भर्ती खाली जा रही थी। नियम के मुताबिक प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे में आरपीएससी ने देशभर के विशेषज्ञ से चर्चा के बाद इसका मसौदा सरकार को भेजा है। भविष्य में आने वाली भर्तियों के लिए नियमों में जल्द ही बदलाव किया जाएगा।