RPSC Exam Calendar 2026: आरपीएससी ने 21 भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम शेड्यूल किया जारी, वैकेंसी वाइज देखें विवरण

एग्जाम का नाम परीक्षा की तिथि

उप कमांडेंट परीक्षा, 2025 (गृह (सुरक्षा) विभाग) 11 जनवरी 2026

व्याख्याता परीक्षा, 2025 (आयुष विभाग) 12 जनवरी 2026

सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा, 2025 (ऊर्जा विभाग) 1 फरवरी 2026 (CBRT MODE)

जूनियर रसायनशास्त्र परीक्षा, 2025 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) 1 फरवरी 2026

सहायक अभियंता संयुक्त कंप्यूटर (मुख्य) परीक्षा, 2024 (डीओपी विभाग) 15 से 18 मार्च 2026

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर संयुक्त योग्यता परीक्षा, 2025 (गृह विभाग) 5 अप्रैल 2026

पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, 2025 (पशुपालन विभाग) 19 अप्रैल 2026

सहायक कृषि अभियंता परीक्षा, 2025 (कृषि विभाग) 19 अप्रैल 2026

आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 26 अप्रैल 2026

आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 3 मई 2026

व्याख्याता, कृषि एवं कोच प्रशिक्षण परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 31 मई से 16 जून 2026

वरिष्ठ शिक्षक योग्यता परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 12 से 18 जुलाई 2026

जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण) 26 से 27 जुलाई 2026

सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2025 (सांख्यिकी विभाग) 30 अगस्त 2026

कारखाने एवं बॉयलर निरीक्षण परीक्षा, 2025 (कारखाने एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग) 20 सितंबर 2026

कारखाने निरीक्षक (रासायनिक) परीक्षा, 2025 (कारखाने और बॉयलर निरीक्षण विभाग) 20 सितंबर 2026

सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, 2025 (गृह विभाग) 13 से 16 अक्टूबर 2026

संरक्षण अधिकारी परीक्षा, 2025 (महिला एवं बाल विकास विभाग) 15 नवंबर 2026

आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 29 नवंबर 2026

आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 6 दिसंबर 2026