Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    RPSC Exam Calendar 2026: आरपीएससी ने 21 भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम शेड्यूल किया जारी, वैकेंसी वाइज देखें विवरण

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर (Rajasthan Exam Date Calendar) जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन ...और पढ़ें

    Hero Image

    RPSC Exam Calendar 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली भर्तियों के लिए एग्जाम शेड्यूल (Rajasthan RPSC Exam Calendar 2026) जारी कर दिया गया है। एग्जाम कैलेंडर पीडीएफ फॉर्मेट में आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है। आप पीडीएफ वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करके सभी भर्तियों की एग्जाम डेट की जानकारी प्राप्त करके अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुल 21 भर्तियों के लिए डेट्स की घोषणा

    आरपीएससी द्वारा एग्जाम कैलेंडर में कुल 21 भर्ती परीक्षाओं की डेट्स की घोषणा की गई है। आप नीचे टेबल से एग्जाम का नाम और उसकी परीक्षा तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

    एग्जाम का नाम  परीक्षा की तिथि
    उप कमांडेंट परीक्षा, 2025 (गृह (सुरक्षा) विभाग) 11 जनवरी 2026 
    व्याख्याता परीक्षा, 2025 (आयुष विभाग) 12 जनवरी 2026 
    सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा, 2025 (ऊर्जा विभाग) 1 फरवरी 2026 (CBRT MODE)
    जूनियर रसायनशास्त्र परीक्षा, 2025 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) 1 फरवरी 2026
    सहायक अभियंता संयुक्त कंप्यूटर (मुख्य) परीक्षा, 2024 (डीओपी विभाग) 15 से 18 मार्च 2026 
    सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर संयुक्त योग्यता परीक्षा, 2025 (गृह विभाग) 5 अप्रैल 2026 
    पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा, 2025 (पशुपालन विभाग)

    19 अप्रैल 2026
    सहायक कृषि अभियंता परीक्षा, 2025 (कृषि विभाग)

    19 अप्रैल 2026

    आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित

    26 अप्रैल 2026

    आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित

    3 मई 2026

    व्याख्याता, कृषि एवं कोच प्रशिक्षण परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग)

    31 मई से 16 जून 2026
    वरिष्ठ शिक्षक योग्यता परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 12 से 18 जुलाई 2026 
    जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण) 26 से 27 जुलाई 2026 

    सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2025 (सांख्यिकी विभाग)

    30 अगस्त 2026

    कारखाने एवं बॉयलर निरीक्षण परीक्षा, 2025 (कारखाने एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग)

    20 सितंबर 2026
    कारखाने निरीक्षक (रासायनिक) परीक्षा, 2025 (कारखाने और बॉयलर निरीक्षण विभाग) 20 सितंबर 2026 
    सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, 2025 (गृह विभाग)

    13 से 16 अक्टूबर 2026
    संरक्षण अधिकारी परीक्षा, 2025 (महिला एवं बाल विकास विभाग) 15 नवंबर 2026 
    आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित

    29 नवंबर 2026

    आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित

    6 दिसंबर 2026

    आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित

    		 27 दिसंबर 2026

     

    RPSC Exam Calendar 2026 PDF Link

    RPSC Exam Calendar

    विस्तृत डिटेल जल्द होगी उपलब्ध

    ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक इन सभी भर्तियों के लिए डिटेल्ड जानकारी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके साथ कई वैकेंसी के लिए आवेदन तिथियां भी जल्द ही घोषित होंगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

    यह भी पढ़ें- टीचर बनने के लिए बहुत से कोर्सेज हैं उपलब्ध, 12th या ग्रेजुएशन के बाद सीधे ले सकते हैं प्रवेश