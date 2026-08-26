RPSC APO Exam City Slip 2026: राजस्थान एपीओ प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप आज होगी जारी, एडमिट कार्ड लिंक इस डेट पर एक्टिव
आरपीएससी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी APO प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप आज किसी समय भी जारी की जा सकती है।
HighLights
आज जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप।
01 सितंबर को होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी APO प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा शहर की जानकारी आज जारी कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार RPSC APO Exam 2026 में भाग लेने वाले हैं। वे आज यानी 26 अगस्त को RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर RPSC APO Exam City Slip 2026 डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
इन 5 स्टेप्स से कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड
एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए लिंक आज किसी समय भी एक्टिव किया जा सकता है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर एग्जाम सिटी स्लिप सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद RPSC APO Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
कब होगी परीक्षा
एपीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 01 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में दो पेपर होंगे। पेपर-1 में उम्मीदवारों से कानून विषय से 300 अंकों के सवाल और पेपर-2 में उम्मीदवारों से सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी विषय से 50-50 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
कब जारी होगा एडमिट कार्ड
आरपीएससी की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 30 अगस्त, 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।
यह भी पढ़ें: UPTET Result 2026 Live: कब जारी होगा यूपी टीईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड, यहां upessc.up.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड