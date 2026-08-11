RPSC 1st Grade Result 2026: राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती रिजल्ट जारी, क्वालीफाई एवं डिस्क्वालीफाई उम्मीदवारों की लिस्ट करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले उम्मीदवार का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरपीएससी द्वारा नतीजे अंग्रेजी एवं कॉमर्स विषय के लिए जारी किया गया है। एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पेज पर Merit List PDF का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके परिणाम की जांच की जा सकती है।

जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजी विषय के लिए 31 मई एवं 1 जून को एवं कॉमर्स विषय के लिए परीक्षा का आयोजन 31 मई एवं 2 जून 2026 को आयोजित हुई थी। रिजल्ट के साथ ही कटऑफ भी जारी आरपीएससी द्वारा मेरिट लिस्ट के साथ ही कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित कटऑफ प्राप्त किया है उनको भी भर्ती के अगले चरण के लिए सफल माना गया है।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट आरपीएससी ग्रेड 1 टीचर भर्ती रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।

रिजल्ट बटन पर क्लिक करें।

अब नए पेज पर आपको जिस विषय की लिस्ट चेक करनी है उसके PDF लिंक पर क्लिक करें।

अब स्क्रीन पर लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आप रोल नंबर चेक कर सकते हैं। RPSC School Lecturer Merit List 2026

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Commerce सफल होने के साथ ही डिस्क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी आरपीएससी की ओर से इंग्लिश विषय के लिए कुल 517 उम्मीदवारों को वहीं कॉमर्स विषय के लिए 323 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इसके अलावा डिस्क्वालीफाई होने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट भी साझा की गई है।