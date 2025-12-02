RMS Admit Card 2025: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेस टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेस टेस्ट 2026 के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं जिसे स्टूडेंट्स या उनके माता पिता ऑफिशियल साइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित होगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय (RMS) की ओर से कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET) 2026-27 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। आवेदन करने वाले छात्र या उनके माता पिता ऑफिशियल वेबसाइट nielit.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी छात्र को डाक/ ऑफलाइन माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।
इस डेट में होगी परीक्षा
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी 2026 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 7 दिसंबर को करवाया जायेगा। स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा देने से रोक दिया जायेगा।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
- RMS CET Admit Card Download करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apply-delhi.nielit.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लिंक पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर Download Admit Card for RMS CET written examination for Class VI & Class IX to be held on 07-12-2025 (Sunday) पर क्लिक करें।
- इसके बाद एप्लीकेशन नंबर/ रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कैप्चा भरकर डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करें।
- अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा के बाद इंटरव्यू में होना होगा शामिल
सीईटी एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया जायेगा। जो छात्र निर्धारित अंक प्राप्त करके इसमें सफलता प्राप्त करेंगे उनको भर्ती के अगले चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जायेगा। इंटरव्यू में किये गए प्रदर्शन के बाद छात्रों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 6 एवं 9 में प्रवेश प्रदान किया जायेगा। एडमिशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
