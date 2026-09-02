RIMCEE 2026: मिलिट्री कॉलेज एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट, 8वीं में दाखिले के लिए पात्रता सहित अन्य डिटेल यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंट्रेस एग्जामिनेशन यानी कि RIMCEE 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को मिलिट्री कॉलेज में कक्षा 8वीं में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे 31 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/RIMCEE/ पर जाकर भरा जा सकता है।

आवेदन के लिए योग्यता एडमिशन लेने के समय छात्र का 7वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए या 7th पास होना चाहिए। इसके साथ ही छात्र का जन्म 2 जुलाई 2013 से लेकर 1 जनवरी 2015 के बीच में होना चाहिए।