RBI Grade B Result 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ऑफिसर ग्रेड-बी जनरल, DEPR, DSIM फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RBI Officer Grade B Phase-I 2025 परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फेज-I परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 18 व 19 अक्टूबर को किया गया था। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट

ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

आरबीआईकी ओर से ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

अब 'Phase-I Examination for Recruitment of Officers in Grade ‘B’ (DR)' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट देखने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी फेज-II परीक्षा आरबीआई की ओर से फेज-I परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 06 और 07 दिसंबर को फेज-II परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। 06 दिसंबर को आयोजित होने वाली फेज-II परीक्षा में उम्मीदवारों से 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, 07 दिसंबर (DEPR/ DSIM) के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उम्मीदवारों से पेपर-I और पेपर-II परीक्षा में उम्मीदवारों से 100-100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

तैयारी के लिए जो उम्मीदवार फेज-I परीक्षा में सफल घोषित किए गए है, वे अगले चरण की तैयारी के लिए अभी से शॉर्ट नोट्स बना सकते है। शॉर्ट बनाने से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को जल्दी रिवीजन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पिछले वर्षों से प्रश्न-पत्रों को भी हल करें, इससे परीक्षा के स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी।

