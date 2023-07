RBI Grade B Admit Card 2023: रिजर्व बैंक ग्रेड बी ऑफिसर फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 30 जुलाई को

RBI Grade B Mains Admit Card 2023 आरबीआइ ने ग्रेड बी ऑफिसर (जनरल) पदों के लिए फेज 2 एग्जाम एडमिट कार्ड आज यानी सोमवार 24 जुलाई को जारी किए। इसके साथ ही आरबीआइ ने फेज 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक को भी एक्टिव कर दिया है। इस लिंक के माध्यम से उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि यानी 30 जुलाई 2023 तक डाउनलोड कर सकते हैं।

RBI Grade B Mains Admit Card 2023: फेज 2 प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट, rbi.org.in पर एक्टिव है।

