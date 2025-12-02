Language
    Rajasthan Pre DElEd 2026: राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU) की ओर से राजस्थान बीएसटीसी एंट्रेस टेस्ट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। योग्य स्टूडेंट्स तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

    Rajasthan BSTC: राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से बीएसटीसी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 2 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए VMOU की ऑफिशियल वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

    प्री-डीएलएड एग्जाम के लिए पात्रता

    राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स ने परीक्षा न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ पास की हो। एससी/ एसटी/ ओबीसी/ दिव्यांग/ विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा को पास पर्सेंटेज में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।

    एप्लीकेशन फीस

    डीएलएड (सामान्य) या डीएलएड (संस्कृत) के लिए आवेदन करने पर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 450 रुपये जमा करना होगा वहीं डीएलएड (सामान्य) या डीएलएड (संस्कृत) दोनों के लिए फॉर्म भरने पर 500 रुपये जमा करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    आवेदन का तरीका

    • राजस्थान बीएसटीसी फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Form 2026 पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी है।
    • इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अंत में Reprint Form पर क्लिक करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    परीक्षा तिथि बाद में होगी घोषित

    ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

