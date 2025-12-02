Rajasthan Pre DElEd 2026: राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारियों में लगे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से बीएसटीसी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 2 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए VMOU की ऑफिशियल वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

प्री-डीएलएड एग्जाम के लिए पात्रता राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स ने परीक्षा न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ पास की हो। एससी/ एसटी/ ओबीसी/ दिव्यांग/ विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा को पास पर्सेंटेज में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।

एप्लीकेशन फीस डीएलएड (सामान्य) या डीएलएड (संस्कृत) के लिए आवेदन करने पर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 450 रुपये जमा करना होगा वहीं डीएलएड (सामान्य) या डीएलएड (संस्कृत) दोनों के लिए फॉर्म भरने पर 500 रुपये जमा करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।