Rajasthan APO Admit Card 2026: आरपीएससी एपीओ एग्जाम सिटी स्लिप जारी, एडमिट कार्ड इस डेट को होंगे जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2026 (प्रारंभिक) यानी की एपीओ प्रीलिम एग्जाम के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। सिटी इंटीमेशन स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी हुई है जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड इस डेट को होंगे जारी आरपीएससी द्वारा भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 अगस्त को जारी किये जा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर 2026 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। सिटी स्लिप डाउनलोड करने का तरीका राजस्थान एपीओ सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर आपको नोटिस बोर्ड में Click here to know your Exam District location of Assistant Prosecution Officer Exam 2026(Pre) पर क्लिक करना है।

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करा है।

दिया गया कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है।

इसके बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड सकते हैं।

इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड भी जारी होने पर प्राप्त किया जा सकेगा। Rajasthan APO City slip Link