QS World University Ranking में 45 भारतीय संस्थानों ने बनाई जगह, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जताई खुशी

एजुकेशन डेस्क। QS Rankings 2024: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। इस लिस्ट में आईआईटी बॉम्बे को 150वां स्थान मिला है। IIT बॉम्बे की रैंकिंग में पिछले सालों की तुलना में सुधार हुआ है। यह 177वें नंबर से सीधे अब 150वें नंबर पर आ गया है। वहीं, इस सूची में 45 संस्थानों को जगह मिली है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खुशी जताई है। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि, ‘यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि 45 भारतीय विश्वविद्यालयों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाई है। इसके साथ ही, यह साल 2014 के बाद से 275% की वृद्धि को दर्शाता है।

It is a proud moment for all of us that 45 Indian #Universities have made it to QS World University Rankings, reflecting a 275% rise since 2014.

This is because of PM @narendramodi ji's vision of empowering our #YoungIndians with education and #Skilling. @MSDESkillIndia… pic.twitter.com/eGZO9ATUgy