पंजाब स्कूल बोर्ड और पंजाबी यूनिवर्सिटी ने बारिश के चलते परीक्षाएं की स्थगित, जानें लेटेस्ट अपडेट

पंजाब राज्य से छात्रों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सरकार ने बारिश के रेड अलर्ट एवं प्रबंधकीय कार्यों में बारिश के चलते हो रही बाधा के मद्देनजर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 10 जुलाई 2023 को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह जानकारी नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है। नोटिफिकेशन के अनुसार स्थगित की गयी परीक्षाओं की तिथियों की जानकारी जल्द ही घोषित की जाएगी। परीक्षा तिथियां निर्धारित होने पर डेटशीट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। पंजाब स्कूल बोर्ड कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाएं भी हुई स्थगित पंजाबी यूनिवर्सिटी के अलावा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से भी कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की 10 जुलाई 2023 को होने वाली री-अपीयर परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। 10 जुलाई को कक्षा 5 का पर्यावरण शिक्षा एवं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित होनी थी। इन परीक्षाओं को कराये जाने का निर्णय बाद में लिया जाएगा नयी परीक्षा तिथियों की घोषणा बोर्ड की वेबसाइट pseb.ac.in पर घोषित की जाएगी। बारिश के रेड अलर्ट के चलते स्थगित हुई हैं परीक्षाएं आपको बता दें कि देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 10 जुलाई को भी भारी बारिश होने के अनुमान है जिसके चलते पंजाब राज्य सरकार एवं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन परीक्षाओं का स्थगित करने का निर्णय लिया है। बारिश के चलते पंजाब के अलावा दिल्ली सरकार ने भी 10 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी करने का आदेश दिया है। इसी के साथ दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में भी 10 जुलाई को छुट्टी रखने का आदेश रखा गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने 15 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।

