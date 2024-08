Punjab NEET UG Counselling 2024: पंजाब नीट यूजी काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यहां से जानें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से नीट यूजी के तहत एमबीबीएस/ बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी पंजाब राज्य कोटा के तहत निजी एवं सरकारी संस्थानों में यूजी मेडिकल/ डेंटल कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं वे 15 अगस्त 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से BFUHS की ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर किया जा सकता है।

पंजाब नीट यूजी काउंसिलिंग 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट: 9 अगस्त 2024

विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन करने की लास्ट डेट: 15 अगस्त 2024

रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 16 अगस्त 2024

प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि: 20 अगस्त 2024

पहले राउंड के लिए च्वाइस फिलिंग: 10 से 24 अगस्त 2024

सीट अलॉटमेंट: 25 से 27 अगस्त 2024

रिजल्ट जारी होने की तिथि: 28 अगस्त 2024

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

पंजाब नीट यूजी काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर "Click here to apply online for MBBS/BDS courses under NEET UG-2024" लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। अब मांगी गई सभी डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकाल लें।