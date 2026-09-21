प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला डीनशिप से हुए सस्पेंड, डायरेक्टर ने अभी नहीं दिया इस्तीफा; IIT बॉम्बे ने साझा की डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे के सेकेंड ईयर के छात्र साहिल वकोडे की मौत के बाद से ही छात्र डायरेक्टर और प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर संस्थान की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है कि संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीष केदारे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इससे पहले शाम को प्रोफेसर ने कहा था कि वे इस्तीफा दे देंगे।

प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला डीनशिप से संस्पेंड IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जिस प्रोफेसर ने साहिल को फोन के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ा था उनको डीनशिप से संस्पेंड से सस्पेंड कर दिया गया है। वर्तमान में वे डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पद पर तैनात होने के साथ ही परीक्षा निरीक्षक की भूमिका निभा रहे थे।