PNB LBO Admit Card 2026: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा। एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 06 सितंबर, 2026 तक डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एलबीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद PNB Bank LBO Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 06 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टिट्यूड, डाटा एनालिसिस, अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य जागरूकता आदि विषयों से 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इस परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।