Patna High Court Vacancy 2026: पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने का आज आखिरी मौका, जल्द करें अप्लाई
पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
HighLights
आवेदन करने का आज आखिरी मौका।
जल्द करें आवेदन।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार पटना हाई कोर्ट में बतौर असिस्टेंट के पदों पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट आज यानी 27 अगस्त है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुंरत आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। अन्यथा बाद में उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
कौन कर सकते हैं अप्लाई
- पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर में 6 महीने की डिग्री व डिप्लोमा होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी।
- रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।
इतना मिलेगा हर महीने वेतनमान
इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये वेतनमान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
इन स्टेप्स से करें घर बैटे खुद अप्लाई
असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां रजिस्ट्रेशन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई जरूरी डिटेल जैसे व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।
- फॉर्म भरने के बाद दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
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