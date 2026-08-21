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इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्जाम से 2 घंटे पहले पेपर लीक, जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:32 PM (GMT+05:30)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष की परीक्षा से 2 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा रद कर दी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

यहां पढ़ें पूरी खबर।

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HighLights

  1. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में परीक्षा से पहले पेपर लीक।

  2. मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से परीक्षा से महज 2 घंटे पहले पेपर लीक का मामला सामने आया है। दरअसल विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर कीट विज्ञान की परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित होनी थी। लेकिन परीक्षा से तकरीबन दो घंटे पहले ही प्रश्न-पत्र व्हाट्सअप पर लीक हो गया।

पेपर लीक होने के बाद इसे तुरंत रद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ भी विश्वविद्यालय की ओर से इस मामले की जांच के लिए FIR दर्ज करवाने के साथ-साथ साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज की गई है।

तीन स्तर पर होगी जांच

परीक्षा से ठीक दो घंटे पहले पेपर लीक होने के कारण विश्वविद्यालय की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस पूरे मामले की जांच अब तीन स्तर पर की जाएगी। इसके साथ ही प्रश्न-पत्र रायपुर से तैयार होकर प्रदेश के 28 कॉलेज में भेजे जाते हैं। इसलिए अब जांच के दायरे में ये सभी कॉलेज भी रहेंगे।

दोबारा होगी परीक्षा

परीक्षा रद होने के बाद परीक्षा नियंत्रक ने 20 अगस्त की परीक्षा को रद करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय की ओर से पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स-1 की परीक्षा सितंबर माह के पहले सप्ताह में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा तिथि से संबंधित आधिकारिक तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 

दोषियों के खिलाई होगी सख्त कार्यवाही

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सेकंड ईयर का पेपर लीक होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा रद कर दी गई है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

 

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