OIL India Admit Card 2023: जारी हुए ऑयल इंडिया ग्रेड 3, 5 और 7 परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड, ये रहा लिंक

OIL India Admit Card 2023 ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड 3 ग्रेड 5 और ग्रेड 7 के कुल 187 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र आज यानी बुधवार 12 जुलाई को जारी करते हुए इन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक को आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर एक्टिव कर दिया है।

OIL India Admit Card 2023: उम्मीदवार अपना प्रवेश-पत्र 31 जुलाई तक डाउनलोड कर सकेंगे।

OIL India Limited Admit Card 2023: ऑयल इंडिया लिमिटेड में ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 के कुल 187 पदों पर भर्ती के लिए इस मार्च-अप्रैल के दौरान आवेदन किए उम्मीदवारों के लिए अलर्ट। ऑयल इंडिया ने इन पदों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित किए जाने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ऑयल इंडिया ने इन पदों के लिए एडमिट कार्ड आज यानी बुधवार, 12 जुलाई 2023 को जारी किया और उम्मीदवार इसे घोषित तारीख 31 जुलाई तक डाउनलोड कर सकेंगे। OIL India Admit Card 2023: ऐसे करें ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड डाउनलोड, ये रहा लिंक ऑयल इंडिया ने ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 एडमिट कार्ड को जारी करते हुए प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक को आधिकारिक वेबसाइट, oil-india.com पर एक्टिव कर दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे इस वेबसाइट पर करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी अप्लीकेशन आइडी और जन्म-तिथि को भरकर सबमिट करना होगा। इस प्रकार लॉग-इन के बाद उम्मीदवार अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। OIL इंडिया लिमिटेड एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक ऑयल इंडिया एडमिट कार्ड 2023 के माध्यम से उम्मीदवार अपनी परीक्षा तिथि व समय (Exam Date, Time) के साथ-साथ परीक्षा शहर और केंद्र की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही, सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) मोड में आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए कंपनी द्वारा जारी निर्देशों को भी जान सकेंगे, जिनका पालन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा। बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 के कुल 187 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना (सं. HRAQ/REC-WP-B/2023-66 DATED 28/03/2023) 28 मार्च को जारी की थी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2023 तक चली थी। इसके बाद अब सीबीटी मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाना है।

Edited By: Rishi Sonwal