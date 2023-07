NVS Class 6 Admission 2024: देश भर के 649 जवाहर नवोदय विद्यालयों में छठीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन शुरू

NVS Class 6 Admission 2024 नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा संचालित 649 नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ‘जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST)’ का आयोजन किया जाएगा। इस टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक पैरेंट्स अपने बच्चे के लिए 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

