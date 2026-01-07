JNVST Admit Card 2026: कक्षा नौवीं एवं ग्वारहवीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से जवाहरलाल नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों ने NVS JNVST 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उनके लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

JNVST Admit Card 2026 : ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर JNVST Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।

लॉगिन डिटेल को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी परीक्षा नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07 फरवरी को आयोजित कराई जाएगी। जो उम्मीदवार कक्षा नौवीं में दाखिले के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उनसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, कक्षा 11वीं की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे 30 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। इसके अलावा, एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जैसे रोल नबंर, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि व समय आदि की जांच अच्छे से कर लें। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्र में तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।

यह भी पढ़ें: AISSEE City Intimation Slip: सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम सिटी स्लिप जारी, एडमिट कार्ड जल्द होंगे डाउनलोड के लिए उपलब्ध