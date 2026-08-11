NTA UGC NET Answer Key 2026: इसी सप्ताह जारी होगी यूजीसी नेट परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक UGC NET June Answer Key 2026 इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे आंसर-की एनटीए की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा की आंसर-की इसी सप्ताह जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां आंसर-की चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।