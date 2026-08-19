NTA ने पेपर तैयार करने वाले 600 एक्सपर्ट को हटाया, प्रश्न-पत्र जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था होगी लागू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद बार-बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में परीक्षा में बार-बार गड़बड़ी होने के कारण अब एनटीए की ओर से कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें, एनटीए ने प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले 600 एक्सपर्ट्स को उनके पद से हटा दिया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा के लिए नई टीम का गठन किया गया है। इसके साथ ही एनटीए की ओर से परीक्षा की जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू की जा रही है।

चर्चा में क्यों एनटीए की ओर से जून माह में यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषय को लेकर छात्रों ने शिकायत दर्ज की। छात्रों द्वारा की गई शिकायतों के बाद एनटीए ने अपनी जांच में माना कि प्रश्न-पत्रों को तैयार करके वक्त बेसिक नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इसके बाद एनटीए ने तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा रद करने के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने का फैसला लिया।

एनटीए ने 600 एग्जाम एक्सपर्ट्स को हटाया एनटीए की ओर से कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक एनटीए ने 600 एक्सपर्ट्स को हटा दिया है। इन एक्सपर्ट्स की जगह अब नई टीम का गठन किया गया है। अगले दो से तीन सप्ताह के बाद 20 से 25 नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, आगे भी नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।