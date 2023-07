NCET 2023: राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए एप्लीकेशन डेट्स एक्सटेंड, 25 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

NTA NCET 2023 नेशनल कॉमन एंट्रेस टेस्ट (NCET) 2023 के लिए एनटीए की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड कर दी गयी है। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं वे तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से अभ्यर्थियों को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाएगा।

NCET 2023: राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए 25 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई।

Your browser does not support the audio element.

NCET 2023: नयी शिक्षा नीति के तहत पहली बार एनटीए की ओर से नेशनल कॉमन एंट्रेस टेस्ट (NCET) का आयोजन किया जायेगा। इसके जरिये उम्मीदवारों को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में देशभर के आईआईटी, एनआईटी सहित केंद्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय/ संस्थान, आरआईई और सरकारी संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19 जुलाई तय की गयी थी जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी NCET 2023 Application Form 25 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ncet.samarth.ac.in पर जाकर भरा जा सकता है। NTA NCET 2023: कैसे कर सकते हैं आवेदन? एनटीए एनसीईटी 2023 में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ncet.samarth.ac.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए Register के लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभ्यर्थी Sign in के माध्यम से मांगी गयी जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अब अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना है।

पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। एनटीए एनसीईटी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट लिंक आवेदन शुल्क आवेदन पत्र भरने के साथ उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क 1200 रुपये, ओबीसी (NCL), ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 1000 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एवं थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 650 रुपये तय किया गया है। NTA NCET 2023: कर सकेंगे आवेदन में त्रुटि सुधार एनसीईटी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर किसी उम्मीदवार से कोई त्रुटि हो जाती है तो वे उसमें संशोधन कर सकेंगे। संशोधन पैनल एनटीए की ओर से 26 से 27 जुलाई 2023 तक ओपन रहेगा। आवेदन करते समय किसी भी समस्या के निदान के लिए उम्मीदवार कॉन्टैक्ट नंबर 011-40759000/ 011 – 69227700 या ई-मेल ncet@nta.ac.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

Edited By: Amit Yadav