NTA AIAPGET Admit Card 2026 OUT: एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का किया एलान, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (AIAPGET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया था। वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर NTA AIAPGET Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर Candidate Activity सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद NTA AIAPGET Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। NTA AIAPGET Admit Card 2026 Direct Link



इस दिन होगी परीक्षा एनटीए की ओर से अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा परीक्षा का आयोजन निर्धारित एग्जाम सेंटर में 22 अगस्त, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में उम्मीदवारों से 480 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। बता दें, परीक्षा देशभर के 122 शहरों में आयोजित कराई जा रही है।