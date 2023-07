NMMS Scholarship 2023: छत्तीसगढ़ NMMS स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट, जल्द करें अप्लाई

NMMS Scholarship 2023 SCERT की ओर से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति 2023 के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे उनको कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक 1 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

NMMS Scholarship 2023: छत्तीसगढ़ NMMS के लिए शुरू हुए आवेदन।

Your browser does not support the audio element.