NICL AO Final Result 2026: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईसीएल की ओर से फाइनल रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 263 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट NICL AO Final Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट एनआईसीएल ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

फाइनल रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद 'SHORTLISTED FOR PRE-EMPLOYMENT MEDICAL EXAMINATION' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन हुई थी परीक्षा एनआईसीएल की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 20 जुलाई को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 31 अगस्त, 2025 को मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे।