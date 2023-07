NEET UG Counselling 2023 Updates नीट यूजी 2023 एग्जाम में क्वालीफाई कर चुके अभ्यर्थियों को कॉउंसलिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। एमसीसी की ओर से जल्द ही कॉउंसलिंग शेड्यूल जारी कर पहले चरण की कॉउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कॉउंसलिंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को तय तिथियों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर एडमिशन लेना होगा।

NEET UG Counselling 2023: जल्द शुरू होगी नीट यूजी कॉउंसलिंग।

NEET UG Counselling 2023: नीट यूजी एग्जाम संपन्न होने के बाद 13 जून को सभी परीक्षार्थियों का परिणाम जारी कर दिया गया था। परिणाम जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों ने नीट यूजी एग्जाम में क्वालीफाई कर लिया है उन सभी को कॉउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही शेड्यूल जारी कर पहले चरण की कॉउंसलिंग शुरू की जा सकती है। हालांकि की कमेटी की ओर से अभी तक इससे संबंधित कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गयी है। कॉउंसलिंग तिथियों की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी की जाएगी। NEET UG Counselling Date 2023: कॉउंसलिंग में शामिल होने के लिए करना होगा आवेदन जिन भी उम्मीदवारों ने नीट यूजी एग्जाम में क्वालीफाई किया है उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए के कॉउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। कॉउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ ही आपको कॉलेज चयनित करने के लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसके साथ ही आपको निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, तभी आपको कॉउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आपकी रैंक के अनुसार कॉलेज अलॉट किया जायेगा जिसमें स्टूडेंट्स को निर्धारित तिथियों में एडमिशन लेना होगा। NEET UG Counselling 2023: क्या रहेगी कॉउंसलिंग प्रॉसेस नीट यूजी की पहले चरण की कॉउंसलिंग कुल 5 राउंड में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण की कॉउंसलिंग में जिन उम्मीदवारों का नाम आएगा उन्हें टॉप कॉलेजेस चुनने एवं उनमें सीट पक्की करने का मौका प्रदान किया जाएगा। इसके बाद एमसीसी की ओर से सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को जिस कॉलेज में सीट अलॉट की जाएगी उन्हें निर्धारित तिथियों में दाखिला लेना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सीट कैंसल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल कॉउंसलिंग कुल चार राउंड में पूरी की गयी थी।

