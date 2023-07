NEET UG Counselling 2023: इस सप्ताह शुरू हो सकती है नीट यूजी काउंसलिंग, MCC जल्द जारी करेगा Schedule

NEET UG Counselling 2023 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ और राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए काउंसलिंग के आयोजन का कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार नीट यूजी काउंसलिंग 2023 शेड्यूल को वेबसाइट mcc.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट यूजी 2023 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन इसी सप्ताह शुरू हो सकते हैं।

NEET UG Counselling 2023: परिणाम घोषित होने के करीब एक माह बाद जानें क्या है काउंसलिंग पर अपडेट।

NEET UG Counselling 2023: एनटीए द्वारा नीट यूजी रिजल्ट 2023 की घोषणा के करीब एक माह बाद सफल घोषित उम्मीदवारों के दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग का इंतजार देश भर से छात्र-छात्रााएं कर सकते हैं। विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों (जैसे- डीयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, आदि) के साथ-साथ राज्य को मेडिकल कॉलेजों की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा काउंसलिंग को लेकर कार्यक्रम अब कभी भी जारी किया जा सकता है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, mcc.nic.in पर देख सकेंगे। NEET UG Counselling 2023: इस सप्ताह शुरू हो सकती है काउंसलिंग एमसीसी द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग 2023 शुरू किए जाने की तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व वर्षों के पैटर्न को देखें तो प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के एक माह बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा इस साल एमबीबीएस और बीडीएस दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग 2023 को इसी सप्ताह शुरू किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवार एमसीसी की वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें। NEET UG Counselling 2023: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट दूसरी तरफ, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2023 काउंसलिंग शुरू किए जाने से पहले दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जरूरी PwD सर्टिफिकेट के लिए जेनरेट करने के लिए विंडो को पोर्टल पर ओपेन कर दी है। दिव्यांग उम्मीदवार इस कोटे में अपने दाखिले के लिए जरूरी प्रमाण-पत्र एमसीसी की वेबसाइट से जेनरेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इस सर्टिफिकेट के साथ निर्धारित स्क्रीनिंग सेंटर पर परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एमसीसी ने इसके अतिरिक्त किसी अन्य PwD सर्टिफिकेट को स्वीकार न किए जाने की घोषणा की है।

