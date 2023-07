NEET UG Counselling 2023: आज दोपहर 12 बजे तक ही कर पाएंगे नीट यूजी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन

NEET UG Counselling 2023 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस आज यानी मंगलवार 25 जुलाई 2023 को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है वे आज दोपहर 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कंपलीट कर लें। इसके बाद उम्मीदवारों को निर्धारित फीस का भुगतान आज शाम 8 बजे तक करना होगा।

NEET UG Counselling 2023: फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के नतीजे 29 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।