NEET UG 2026 Seat Allotment: MCC आज जारी करेगा राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इन डेट्स में लेना होगा प्रवेश

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को अब प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो आज खत्म हो सकता है। NEET UG Round 1 Seat Allotment Result 2026 एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in/ug-medical-counselling पर जारी होगा। स्टूडेंट्स रिजल्ट आते ही वेबसाइट या इस पेज से रैंक के अनुसार चेक करके जान सकेंगे कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है।

सीट मिलने पर इस डेट तक लेना होगा प्रवेश जिन छात्रों को रैंक के आधार पर पहले चरण के सीट अलॉटमेंट में सीट मिलेगी उनको 20 से लेकर 25 अगस्त तक आवंटित संस्थान में जाकर रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

सीट अपग्रेड ऑनलाइन की जा सकेगी जिन छात्रों को सीट अलॉट होगी और वे बाद में उसे छोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए भी अभी तक फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती थी। लेकिन, अब नए नियम के मुताबिक छात्र ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी सीट को छोड़ (Seat Resignation) सकेंगे।