    NEET UG 2026: NTA ने एडवाइजरी जारी कर आधार कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करने की दी सलाह, नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:35 AM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नोटिस में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना आधार, कैटेगरी सर्टि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    NTA NEET UG 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातक (NEET UG 2026) की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से छात्रों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आधार कार्ड, UDID कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करने की सलाह दी है। एनटीए की ओर से कहा गया है कि जिन छात्रों के इन डॉक्युमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी है वे समय रहते इसमें सुधार कर लें ताकी आवेदन के समय आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 

    नोटिफिकेशन में दी गई ये डिटेल 

    • नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक इस बार भी "राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा [NEET (UG) - 2026] का आयोजन करेगी।
    • NEET (UG) 2026 की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, सभी पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे NEET (UG)-2026 के लिए आवेदन करने से पहले आधार कार्ड, UDID कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट को अच्छी तरह से अपडेट कर लें, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की विसंगति, शिकायत या अस्वीकृति से बचा जा सके। 

    इन चीजों को कर सकते हैं अपडेट 

    नोटिफिकेशन के मुताबिक NEET UG 2026 में शामिल होने की सोच रहे छात्र पहले ही चेक कर लें कि उनका आधार कार्ड सही, वैध और सभी प्रकार से अपडेट हो है। आधार कार्ड में उम्मीदवार की निम्नलिखित जानकारी सही होना अनिवार्य है-

    1.  नाम
    2. डेट ऑफ बर्थ 
    3. जेंडर
    4. फोटोग्राफ
    5. एड्रेस
    6.  बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन (जहां लागू हो)
    nta neet ug 2026

    रजिस्ट्रेशन जल्द स्टार्ट होने की उम्मीद 

    एनटीए की ओर से नीट यूजी 2026 एग्जाम के लिए आवेदन इसी माह में स्टार्ट किये जायेंगे। आवेदन की डेट्स सहित अन्य डिटेल के लिए जल्द ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोशर जारी कर जानकारी साझा कर दी जाएगी। इसके बाद इच्छुक एवं पात्र छात्र इस परीक्षा में शामिल होने के लिए तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन मई 2026 में करवाया जा सकता है। 

    पेन पेपर मोड में एक शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा 

    सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता दें कि एनटीए की ओर से परीक्षा का आयोजन पेन पेपर मोड में करवाया जायेगा। एग्जाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में संपन्न होगा। जिसके लिए टाइमिंग दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगी। पिछले सत्र में नीट-यूजी परीक्षा देश के 550 शहरों के करीब पांच हजार केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्र समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। 

