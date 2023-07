NEET UG 2023 Counselling: नीट यूजी पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए आज से करें च्वाइस फिलिंग, ये रही फुल डिटेल

NEET UG 2023 Counselling मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की ओर से जारी नीट यूजी 2023 काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम 29 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। काउंसिलिंग का पूरा शेड्यूल चेक करने के लिए कैंडिडेट्स पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

NEET UG 2023 Counselling: नीट यूजी पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए आज से करें च्वाइस फिलिंग।

