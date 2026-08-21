NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 29,945 सीटों पर होगा एमबीबीएस और बीडीएस के लिए दाखिला
एमसीसी की ओर से NEET UG Counselling 2026 के लिए पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र अब तय तिथि के भीतर MBBS और BDS कोर्स में दाखिला ले सकेंगे।
HighLights
एमसीसी ने जारी किया पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट।
पहले राउंड में 29,945 सीटों पर होगा दाखिला।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG 1st Round Allotment Result जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए पंजीकरण किया था। वे छात्र MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एमसीसी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक एमबीबीएस एवं बीडीएस कोर्स के लिए कुल 29,945 सीटें आवंटित की गई है।
एमसीसी की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए सीटों का आवंटन छात्र द्वारा NEET UG 2026 में प्राप्त रैंक, कैटेगरी और आवेदन किए गए विकल्प के आधार पर किया गया है।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें अलॉटमेंट रिजल्ट
एमसीसी की ओर से नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर UG Medical Counselling सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद PROVISIONAL RESULT FOR UG COUNSELLING ROUND 1 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया
जिन छात्रों का नाम पहले अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल है। उन्हें निर्धारित तिथि के भीतर आवंटित संस्थान में दाखिला लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जाना जरूरी है। छात्र के पास नीट यूजी परीक्षा का एडमिट कार्ड, नीट यूजी स्कोरकार्ड, सीट अवांटन लिस्ट, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल फिटनेस जैसे जरूरी दस्तावजों होने चाहिए।
सभी छात्रों को सलाह दी जाती है की वे अलॉटमेंट रिजल्ट में अपनी रैंक, आवंटित किए गए संस्थान, कोर्स और कैटेगरी की जांच ध्यान से कर लें।
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