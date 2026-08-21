NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 29,945 सीटों पर होगा एमबीबीएस और बीडीएस के लिए दाखिला

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से NEET UG 1st Round Allotment Result जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए पंजीकरण किया था। वे छात्र MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एमसीसी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक एमबीबीएस एवं बीडीएस कोर्स के लिए कुल 29,945 सीटें आवंटित की गई है।

एमसीसी की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए सीटों का आवंटन छात्र द्वारा NEET UG 2026 में प्राप्त रैंक, कैटेगरी और आवेदन किए गए विकल्प के आधार पर किया गया है। इन स्टेप्स से डाउनलोड करें अलॉटमेंट रिजल्ट एमसीसी की ओर से नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर UG Medical Counselling सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद PROVISIONAL RESULT FOR UG COUNSELLING ROUND 1 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। NEET UG 1st Round Allotment Result 2026 Direct Link